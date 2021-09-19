«Визу ей не выдали»: Антонов ответил на слухи о визите заместителя госсекретаря США в РФ

Заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд не выдали российскую визу, рассказал посол России в стране Анатолий Антонов.

Он отреагировал на слухи о возможной поездке Нулад в Россию. Антонов выступил перед журналистами. По его словам, пока заместителю госсекретаря не дали визу.

«Визу ей не выдали», — подчеркнул посол.

Ранее СМИ сообщали о якобы подготовке Виктории Нуланд к поездке в Россию. Журналисты указывали, будто чиновница может посетить страну уже осенью. Однако точные сроки визита не назывались.

Пресса передавала информацию о согласовании встречи по дипломатическим каналам. На данный момент заместитель госсекретаря США находится в черном списке, ей запрещен въезд в Россию.