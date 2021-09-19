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Боксер против дочери президента. На Филиппинах начинается предвыборная борьба

Боксер против дочери президента. На Филиппинах начинается предвыборная борьба

Бывший чемпион мира по боксу, председатель спортивного комитета сената Филиппин Эммануэль Дапидран Пакьяо, известный также как Мэнни Пакьяо, объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2022 году, передает издание Reuters. Кандидатуру 42-летнего спортсмена и сенатора выдвинула фракция «Филиппинская демократическая партия — Власть народа» (PDP-Laban)

«Я боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами», – заявил Пакьяо. 

Голосование за нового главу островного государства намечено на 9 мая 2022 года. Согласно конституции, президента избирают на один шестилетний срок, поэтому нынешний лидер Родриго Дутерте не может претендовать на этот пост снова.

Однако расставаться с властью 76-летний политик не намерен. Он видит себя вице-президентом, а в качестве преемника выдвинул свою дочь Сару Дутерте-Карпио, которая в настоящее время является мэром второго по величине города Филиппин - Давао.

Боксер против дочери президента. На Филиппинах начинается предвыборная борьба
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Однако сама Сара разрушила планы отца, заявив, что не намерена баллотироваться в президенты.

«Да, я не буду баллотироваться на высшую государственную должность, поскольку мы оба [Родриго Дутерте и Сара Дутерте] договорились, что только один человек из нашей семьи будет выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост в 2022 году», – приводит слова дочери президента издание Sunstar.

Пока семейство Дутерте пытается определиться, каким образом сохранить власть, Пакьяо остается единственным кандидатом в президенты на сегодняшний день.

Спортивную карьеру боксер завершил в конце августа после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул чемпиона мира по версии Всемирной ассоциации бокса. При этом политикой он занялся задолго до этого события — еще в 2007 году, когда основал либеральную партию Филиппин.

Спустя три года Пакьяо победил на выборах в конгресс, а после успешно избрался сенатором в верхнюю палату парламента.