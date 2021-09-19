Боксер против дочери президента. На Филиппинах начинается предвыборная борьба

Бывший чемпион мира по боксу, председатель спортивного комитета сената Филиппин Эммануэль Дапидран Пакьяо, известный также как Мэнни Пакьяо, объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2022 году, передает издание Reuters. Кандидатуру 42-летнего спортсмена и сенатора выдвинула фракция «Филиппинская демократическая партия — Власть народа» (PDP-Laban).

«Я боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами», – заявил Пакьяо.

Голосование за нового главу островного государства намечено на 9 мая 2022 года. Согласно конституции, президента избирают на один шестилетний срок, поэтому нынешний лидер Родриго Дутерте не может претендовать на этот пост снова.

Однако расставаться с властью 76-летний политик не намерен. Он видит себя вице-президентом, а в качестве преемника выдвинул свою дочь Сару Дутерте-Карпио, которая в настоящее время является мэром второго по величине города Филиппин - Давао.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Однако сама Сара разрушила планы отца, заявив, что не намерена баллотироваться в президенты.

«Да, я не буду баллотироваться на высшую государственную должность, поскольку мы оба [Родриго Дутерте и Сара Дутерте] договорились, что только один человек из нашей семьи будет выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост в 2022 году», – приводит слова дочери президента издание Sunstar.

Пока семейство Дутерте пытается определиться, каким образом сохранить власть, Пакьяо остается единственным кандидатом в президенты на сегодняшний день.

Спортивную карьеру боксер завершил в конце августа после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул чемпиона мира по версии Всемирной ассоциации бокса. При этом политикой он занялся задолго до этого события — еще в 2007 году, когда основал либеральную партию Филиппин.

Спустя три года Пакьяо победил на выборах в конгресс, а после успешно избрался сенатором в верхнюю палату парламента.