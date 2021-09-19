Состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 станет известен 20 сентября

Тренерский штаб сборной России определит расширенный состав национальной команды на игры со Словакией и Словенией 20 сентября.

Расширенная заявка сборной России по футболу на игры квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении будет опубликована 20 сентября. Об этом проинформировала пресс-служба РФС. Матчи отбора к ЧМ-2022 в Катаре пройдут в Казани и Мариборе. На данный момент сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. В активе команды Валерия Карпина 14 очков. Столько же баллов на счету лидирующей Хорватии.

В июле Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-20202. Специалист подписал с РФС контракт до конца года. Соглашение с 52-летним тренером будет продлено, если сборная России завоюет путевку на ЧМ-2022.