Сенатор Перминов указал на повышенный интерес россиян к выборам

Сенатор Сергей Перминов прокомментировал ход голосования на выборах в Государственную думу России.

Перминов указал на повышенный интерес россиян к выборам. По его словам, это связано с принятыми в прошлом году поправками в Конституцию страны, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Поддержав расширение полномочий нижней палаты парламента в июле прошлого года и наделив этот орган еще большей ответственностью, люди идут и выбирают тех, кто эту ответственность на себя возьмет», — пояснил он

Самую большую явку на выборах пока зафиксировали в Чукотском автономном округе. Там проголосовали около 46% избирателей.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. В течение трех дней избиратели голосуют за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. Одновременно с этим проходят муниципальные выборы.