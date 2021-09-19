Избирком Крыма отчитался о текущей явке на выборах в Госдуму

Избирком Республики Крым опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» данные о явке на выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Согласно тексту сообщения, по состоянию на 15:00 по местному времени 43,69% местных жителей отдали голоса на думских выборах.

«В Республике Крым приняли участие в голосовании 655 745 избирателей», — уточнили в избиркоме.

Стоит отметить, что на территории Крымского полуострова действует 1 131 избирательный участок. Всего в республике около 1,5 миллиона избирателей.

В этом году на думские выборы в России отвели три дня — с 17 по 19 сентября включительно. Результаты голосования будут представлены не раньше 20 сентября.