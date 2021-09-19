Соловейчик: реакция Памфиловой на нарушения в петербургском ТИК оправдала опасения горожан

Председатель ЦИК Элла Памфилова жестко отреагировала на ситуацию после выявленного нарушения на одном из участков в Петербурге. Ее позицию обосновал политолог Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, ответ главы Центризбиркома был абсолютно обоснованным, пишет ФАН. Речь идет о нарушении правил хранения сейф-пакета, которое было задокументировано на одном из участков. Памфилова потребовала передать информацию в правоохранительные органы. Председателя теризбиркома могут уволить.

Владимир Соловейчик пояснил, что выявленное нарушение говорит об отсутствии порядка на избирательном участке. Тем более, что голосование длится три дня. Пользователи соцсети и СМИ ранее уже подчеркивали, что нарушения такого рода позволят проводить различные махинации с бюллетенями: подменить, испортить, «докинуть». Именно высокий риск таких незаконных действий потребовал жесткого ответа со стороны Памфиловой, считает Соловейчик.

Он абсолютно уверен, что о подобных инцидентах необходимо информировать общественность. Такие нарушения едва ли еще повторятся в Северной столице, считает Соловейчик.