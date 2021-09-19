Sohu: план Украины по минированию Черноморского флота РФ вызвал недоумение в Китае

Самонадеянное желание Украины лишить российский флот стратегического преимущества в Черном море вызвало недоумение в Китае. По мнению экспертов издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия», любая попытка Киева навредить Москве обернется провалом.

Аналитики обратили внимание на то, что украинское военное сообщество довольно часто разрабатывает различные тактики и стратегии, целью которых становится борьба с Россией. Исключением не стал и последний план Киева, который, впрочем, вызывает много вопросов.

«На Украине предложили заминировать Черное море и таким образом лишить Черноморский флот РФ стратегического преимущества», — пишет издание.

Автором сомнительной концепции выступила директор научно-производственного объединения «Кливер» Оксана Врублевская. По ее словам, устанавливать мины необходимо в два рубежа: на расстоянии 10-15 километров от берега и в 50 километрах от мыса Тарханкут.

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«Стоимость мины — 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера — 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», — цитирует Врублевскую РИА Новости.

Несмотря на то, что морские мины как вид вооружения действительно неплохо зарекомендовали себя во многих военных конфликтах, идея Киева выглядит крайне неубедительно, убеждены обозреватели Sohu.

Они напомнили, что Россия, будучи одной из самых передовых военных держав в мире, обладает уникальными системами вооружения, включая гиперзвук. В этой связи Украина едва ли может рассчитывать на успех в потенциальном военном противоборстве.

«Если Украина ударит по России, то ей грозит уничтожение из-за ответа Москвы», — были категоричны в издании.

Вероятно, подобными провокациями Киев попросту пытается привлечь к себе внимание на международной арене, однако всерьез его заявления воспринимать не стоит, резюмировали китайские эксперты.