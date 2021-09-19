Глава ЦИК Памфилова назвала реальным видео с фальшивого избирательного участка в Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала ролик с задержанием авторов постановочных роликов о нарушениях на выборах в одной из российских квартир.

Ранее видео было опубликовано в Сети и принято за фейк. Глава ведомства заявила, что правоохранители Москвы действительно задержали нескольких злоумышленников, которые использовали помещение для производства подобного рода контента.

«Это никакой не фейк, не постановка — это реальный факт», — пояснила председатель ЦИК.

По словам общественного деятеля, на лицо так называемая «фабрикация фальсификаций». В настоящий момент этим вопросом всецело занимаются сотрудники правоохранительных органов.