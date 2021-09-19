Глава Совета по правам человека положительно отозвался о процедуре онлайн-голосования

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев высоко оценил технологичные решения, внедренные в электоральную процедуру.

Фадеев заявил, что остался доволен системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он подтвердил, что воспользовался сервисом в ходе нынешних выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его слова.

«У меня жалоб нет. Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре. Удобно, быстро, комфортно... эта технология будет постепенно распространяться все быстрее, и это хорошая новость», — сказал Фадеев.

Напомним, что система ДЭГ в этом электоральном цикле применялась в Москве, Севастополе, Курской, Ростовской, Нижегородской, Мурманской и Ярославской областях.