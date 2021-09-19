Сергей Неверов проголосовал на выборах в Госдуму по месту прописки в Смоленске

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отдал свой голос на выборах в нижнюю палату российского парламента.

Неверов проголосовал на одном из избирательных участков Смоленска, где он прописан. По словам парламентария, участие в выборах представляет особую важность.

«Голосовать очень важно… Проголосовал по месту своей прописки», — заявил Неверов в ходе общения с представителями прессы.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в России с 17 по 19 сентября. Россияне выбирают состав нижней палаты парламента на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.