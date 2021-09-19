Российский посол в США раскрыл детали обсуждения дипломатами претензий о вмешательстве

Дипломаты из России обсуждали в Госдепе и Белом доме претензии Москвы о вмешательстве в выборы, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Российские дипломаты в ходе встречи в Белом доме привлекли внимание зарубежных коллег о недопустимости такого плана действий в отношении выборов в РФ. Контакты по этому поводу были и в Госдепартаменте США, заявил Антонов в комментарии журналистам.

«Американцы просили представить более широкие материалы на это счет, которые они обещали расследовать», — отметил он.

В отношении Google и Twitter иностранные дипломаты заняли отстраненную позицию — компании являются информационными гигантами, имеющими свою политику. Американские власти не вправе влиять на нее, сообщил Антонов.

Российский посол прокомментировал сообщения о готовящейся встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном. Он заметил, что не имеет данных о подготовке переговоров.