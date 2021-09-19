Эксперт Иванов заявил о необходимости проверки СМИ, распространяющих фейки о выборах

Правоохранительные органы должны пристально следить за соблюдением нормы закона, когда дело касается освещения выборов, полагает политолог Олег Иванов.

Наиболее обсуждаемой темой последних дней стали парламентские выборы в Российской Федерации. Иванов в разговоре с «НьюИнформ» подчеркнул, что все средства массовой информации, которые занимаются распространением фейковых сведений об этом мероприятии, необходимо проверять на предмет соблюдения уголовного и административного кодексов.

Он добавил, что организации по типу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) специально транслируют заведомо ложные сведения.

«Я думаю, что такие организации, в первую очередь, заинтересованы в финансировании. Поэтому с этим бороться нужно по возможностям», — отметил Иванов.

Политолог считает, что работа подобных организаций направлена на привлечение денег западных стран. Информационные кампании нужны им только в качестве предлога для привлечения внимания и иностранного финансирования.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России