Сергей Марков назвал антироссийские идеи Навального причиной провала «Умного голосования»

Проект «Умное голосование» (УГ) был изначально обречен из-за идей осужденного блогера Алексея Навального. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

Сторонник Навального Леонид Волков на фоне всероссийских выборов продолжает призывать людей выбирать кандидатов от «Умного голосования». Избиратели обратили внимание, что среди «рекомендованных» политиков фигурируют случайные имена. Дело в том, что соратники осужденного блогера не смогли провести исследования в регионах, поэтому вынуждены были выбрать «своих» кандидатов наугад, пишет издание «Народные Новости».

Марков выразил мнение, что УГ и без этого провалилось бы в любом случае.

«Потому что «Умное голосование» могут поддерживать только те, кто считает, что националисты, запрет русского языка и массовые репрессии на Украине — это очень хорошо и что предатели — это самые лучшие люди», — сказал эксперт.

Политолог считает, что «Умное голосование» изначально было обречено. По его словам, это связано с антироссийской позицией команды Навального.