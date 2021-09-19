В Израиле россиянка дважды проголосовала на выборах в Госдуму

Проживающая в Израиле гражданка России Юлия Ильинская утверждает, что ей удалось дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом она написала в своем Facebook.

«Мне снова удалось проголосовать больше одного раза. Система «стоп-дубль», призванная предотвратить возможность голосования одновременно на избирательном участке и электронно, не работает за рубежом», — написала она.

Член Центризбиркома Павел Андреев, комментируя этот инцидент, допустил сбои в работе системы, так как она работает «в экспериментальном режиме», но добавил, что это лишь единичные случаи, которые не повлияют серьезно на результат.

«Иногда бывают сбои, но понятно, что эти случаи будут единичными. На результат голосования за рубежом такие провокации не повлияют», — сказал Андреев РБК.

Летом 2020 года Ильинская сообщала, что, находясь в Израиле, смогла трижды выразить свое мнение по поводу поправок к Конституции РФ. После этого Следственный комитет возбудил против девушки уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для голосования. Сейчас россиянка числится в международный розыске.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна».