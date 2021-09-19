Посол России в США Антонов не располагает информацией о встрече Лаврова и Блинкена

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не имеет информации о подготовке встречи американского государственного секретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам дипломата, он не знает о подготовке встречи Блинкена и Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уточняется, что стороны встретятся в рамках недели высокого уровня ГА ООН в США с 21 по 27 сентября.