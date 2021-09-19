Выборы завершились в Дальневосточном федеральном округе

В Дальневосточном федеральном округе закрылись все избирательные участки, выборы в регионе завершены.

Как сообщили в избирательной комиссии Бурятии, избирательные пункты закрылись в 20:00. Всего в регионе работало 835 участковых избирательных комиссий: 813 постоянных и 22 временных. Явка в Бурятии составила 38,26%. В Бурятии прошли не только думские выборы, также жители региона выбирали депутата парламента по одномандатному округу № 15 и представителей органов местного самоуправления. Всего в республике проживает более 694,5 тысячи избирателей.

Сейчас в регионах Дальневосточного федерального округа стартовал подсчет голосов. Как отметил председатель избиркома Хабаровского края Денис Кузьменко, существенных нарушений при организации голосования выявлено не было.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Предварительные итоги будут озвучены после того, как избирательные пункты закроются в Калининградской области — самом западном регионе РФ.