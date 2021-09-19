«Им платят»: сенатор Климов объяснил слова критиков о неконкурентных выборах в России

Подкупленные критики всегда найдут, за что «наброситься», ведь им это выгодно. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов, говоря о выборах в Госдуму.

Председатель подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС, а также руководитель группы по связям с Европейским парламентом Климов пообщался с журналистами в рамках брифинга, организатором которого выступила Медиагруппа «Патриот». Он, комментируя заявления о «неконкурентных» выборах в России, подчеркнул, что всегда найдутся «критики», которым попросту хорошо заплатили.

«Критики могут говорить все что угодно, даже если вы сделаете все идеально, потому что им платят», — объяснил Климов.

Сенатор напомнил, что в России в выборах участвуют представители 14 политических партий в отличие от многих государств с двухпартийной системой.

«Кроме того, у нас есть независимые кандидаты, они идут на выборы разных уровней», — уточнил член Совета Федерации.

Он добавил, что кроме выборов в Госдуму, в настоящий момент проходят и региональные выборы. По словам Климова, получив бюллетени, он потратил десять минут, чтобы ознакомиться со всеми списками. Он, не сдерживая себя в выражениях, уточнил, что обвинять выборы в отсутствии конкуренции может лишь «слабоумный». Как отметил член Совфеда, российские выборы с точки зрения организации являются одними из самых идеальных.

Выборы в Госдуму в настоящий момент проходят в России. Они стартовали 17 сентября и продлятся до 19 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. В некоторых регионах РФ есть также возможность проголосовать в онлайн-формате.