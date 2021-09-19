ЦИК России обновил данные по явке избирателей на выборы в Госдуму

Центральный избирательный комитет России актуализировал информацию касательно явки избирателей на выборах депутатов Государственной думы.

ЦИК сообщил о 40,49% посетивших пункты голосования российских избирателях. Данные приводятся на текущий момент. По состоянию на 10:00 по московскому времени это значение составляло почти 36%, сообщают РИА Новости.

«Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%», — показывает табло Центризбиркома.

Выборы парламентариев восьмого созыва в этом году проходят с 17 по 19 сентября. Часть регионов уже объявили о завершении приема голосов на избирательных участках в связи с наступлением там 20:00 по местному времени. Сразу после закрытия пунктов голосования начинается подсчет бюллетеней. Окончательные результаты выборов ЦИК рассчитывает назвать в понедельник.