Памфилова заявила о существовании «пятой колонны» в избиркоме Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Петербурга есть «пятая колонна».

Глава ЦИК пояснила, что речь идет о людях в избиркоме, которые не заинтересованы в выявлении нарушений. На этом фоне она призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в Северной столице.

«Я понимаю, что у вас там «пятая колонна»... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем», — заявила Памфилова.

Ранее Памфилова заявила, что петербургский избирком должен принять меры реагирования в отношении главы ТИК № 27 вплоть до увольнения председателя. Это связано с нарушением хранения сейф-пакетов, которое зафиксировали на избирательном участке во время выборов в Госдуму.