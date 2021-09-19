Медведев проголосовал на думских выборах в онлайн-формате

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы, сообщил его помощник.

Стоит отметить, что в этом году голосование за депутатов Госдумы восьмого созыва проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября включительно. Около двух миллионов жителей столичного региона получили возможность проголосовать в онлайн-формате. Такие граждане не могут получить бумажный бюллетень на участке. Ожидается, что итоговые результаты голосования будут оглашены не ранее 20 сентября.

Кроме Медведева на выборах уже принял участие ряд высокопоставленных чиновников. В их число вошли премьер-министр России Михаил Мишустин и члены его правительства.