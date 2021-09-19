«Распилившее» бюджет руководство ФБК не смогло выставить «миллион наблюдателей» на выборы

Выборы в Госдуму проходят без участия наблюдателей от организации-иноагента ФБК1. Экс-юрист этой структуры Виталий Серуканов объяснил, как руководство организации обмануло граждан.

По словам бывшего соратника Алексея Навального, верхушка ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) решила не тратить деньги на участие в кампании. Псевдоактивисты предпочли «инвестировать в себя». Результат их деятельности Серуканов охарактеризовал как нарушение публично данных обещаний и позор перед Западом, пишет ФАН.

Бывший юрист напомнил, как Леонид Волков обещал гражданам привести миллион наблюдателей на выборы в Госдуму. Звучали обещания о полном контроле над процессом и тщательной фиксации нарушений. Фактически они только говорят про массу «недочетов» в ходе голосования. Реально и по существу никто ничего озвучить не может. Серуканов подчеркнул, что от ФБК нет обещанной «армии» наблюдателей.

Он считает, что выделенные на выборы деньги были «распилены». Серуканов полагает, что немалую сумму Волков попросту потратил на себя. Команда Навального провалилась и с проектом «Умное голосование», напомнил бывший юрист. Опозорились члены ФБК таким образом и перед странами Запада. Ведь приложение, созданное по инициативе ФБК, было заблокировано для скачивания в цифровых супермаркетах Google и App Store.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России