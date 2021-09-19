Наблюдатель из Германии Чапке заявил о высоком уровне организации выборов в Пермском крае

Председатель Прусского общества Берлин — Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке высоко оценил организацию выборов депутатов Госдумы в городах Пермского края.

Наблюдатель из Германии работает на выборах депутатов Государственной думы в Пермском крае. По словам Чапке, ему было важно увидеть, как проводят голосование не только в российской столице, но и в регионах страны. До Перми он посетил города Кунгур и Кудымкар. Председатель Прусского общества отметил, что выборы организованы на высоком уровне.

«Все соответствует очень высокому стандарту. Все проведено на высшем уровне. Отдельно хочу отметить, что все пребывают в очень хорошем настроении», — подчеркнул Чапке.

Также он добавил, что все сейфы на участках, которые он посетил, были опечатаны. Люди заходили с одной стороны, а выходили в другом направлении. Около пяти тысяч наблюдателей подготовили в Общественной палате региона для работы на выборах, которые проходят с 17 по 19 сентября.