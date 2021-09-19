«Я был ошарашен»: актер Мужикян оценил работу над фильмом «Шугалей-3. Возвращение»

Авторы картины «Шугалей-3. Возвращение» стремились донести до общественности историю освобожденного из плена ученого. С этой задачей они справились, заявил актер Самвел Мужикян.

В комментарии для издания «НьюИнформ» он отметил, что изначально не мог поверить в реальность истории, которая легла в основу сюжета ленты.

«Я был ошарашен, когда узнал, что это реальная история, а не выдумка. Кинематограф – мощный инструмент. С помощью хорошей работы у нас была возможность донести историю Максима Шугалея до широкой общественности», — отметил актер, сыгравший роль Фарида, банкира из Триполи.

По его словам, успех трилогии заключается именно в том, что фильмы поспособствовали освобождению социолога Максима Шугалея из плена. Мужикян отметил, что участие в работе над картиной позволило ему почувствовать сопричастность к этой важной миссии.

В третьей части фильма ученый Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан возвращаются в Россию после полутора лет заключения в ливийской тюрьме «Митига». Позднее Фарид, управлявший банком в Триполи, просит главного героя встретиться в Каире для передачи новой информации о боевиках. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, тунисском городе Суссе и Западной Сахаре.