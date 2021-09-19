«Пятая колонна» и 150 рублей за голос: кто удивил Памфилову нарушениями на выборах

К середине последнего дня общероссийских выборов Центральная избирательная комиссия отчиталась о нарушениях на избирательных участках. За провинившихся взялись основательно: с увольнениями и резкими разоблачениями в СМИ.

Преступления против демократии немногочисленные, но серьезные: из огромного потока жалоб подтвердилось пока не более десяти. Рассказываем, кто и чем разозлил председателя ЦИК.

Протерли камеру

Восемь случаев вброса бюллетеней зафиксированы в шести регионах: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. В частности, речь идет о ТИК в Ставрополье, где камера видеонаблюдения оказалась закрыта тряпкой для мытья полов. Виновата была далеко не уборщица.

Трое председателей участковых избирательных комиссий уже уволены (в том числе и та, что закрывала камеру), накрученные голоса признаны недействительными. А вот для избиркомов Петербурга все только начинается: там глава ЦИК Элла Памфилова и вовсе нашла «пятую колонну».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Пятая колонна» в колыбели российской демократии

«Я понимаю, что у вас пятая колонна есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы все [нарушения] выявлялось. Но я надеюсь, что большинство членов комиссий настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем и таких ситуаций не происходило», - заявила Памфилова.

До этого чиновница поручила принять меры «вплоть до увольнения» председателя петербургской ТИК №27 из-за грубого нарушения: на участке хранились сейф-пакеты с трех УИКов, но после завершения одного из дней голосования сейф куда-то выносили. О целях догадаться несложно.

По словам Памфиловой, все указывает на преступление, совершенное при сговоре ряда лиц. В ситуации будет разбираться Центризбирком.

Примечательно, что проблемы в петербургской избирательной системе Памфилова отмечала еще в начале августа. По ее словам, после выборов 2019 года ЦИК предложила горизбиркому Петербурга самораспуститься, но не вышло. «Мы поменяли несколько избирателей, а воз и ныне там», — сокрушалась Памфилова, но все же дала еще один шанс горизбиркому «навести порядок там, где это еще возможно».

politexpert.net / Евгений Зайцев

150 рублей за правду

Отличился скандалом и Забайкальский край. Там краевая избирательная комиссия подтвердила «подвоз» подкупленных избирателей на участки для голосования. Афера вскрылась из-за видеоролика, на котором пьяный мужчина признается, что ему заплатили 150 рублей за голос.

«О господи, по 150 рублей за голос. Какой оказывается дешевый голос… в пользу кандидата по 44 округу от партии «Справедливой России – Патриоты – За правду» Григорьева. Информация из ролика направлена для проверки в управление МВД по Чите», — рассказала Памфилова в прямой трансляции.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Номера автомобилей, на которых «подвозили» купленных избирателей, на видео хорошо видны. Владельцев транспорта уже вызвали на разговор со следователем.

Крупицы правды

За два дня голосования установлено более десяти тысяч фейков в соцсетях о нарушениях на выборах, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. И, что странно, дезинформация распространяется не только в Tik Tok, YouTube, Facebook и Telegram, но и в некоторых СМИ в крупных городах.

Ложной информации так много, что ЦИК обещает подготовить доклад по итогу выборов, где все неправдивые заявления, дискредитирующие всероссийское голосование, будут опровергнуты. Ведь выборы, в целом, проходят в штатном режиме – как заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, странам Евросоюза есть чему поучиться в организации демократических мероприятий.

Подробнее о том, почему вбросов о ходе выборов в этом году стало больше, а их распространителей – меньше, читайте в нашей статье.