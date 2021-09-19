New York Times: Израиль использовал робот-пулемет для убийства иранского физика-ядерщика

Израильские спецслужбы ликвидировали иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи роботизированного пулемета с искусственным интеллектом.

В публикации газеты The New York Times говорится, что «Моссад» создал устройство, которое способно делать до 600 выстрелов в минуту. Его оснастили ИИ, а также несколькими камерами. Отмечается, что управление пулеметом осуществлялось дистанционно с помощью спутника.

По данным СМИ, конструкцию собирали на территории Ирана, после чего поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. При этом некоторые следы остались. Это позволило Тегерану подтвердить версию о том, что убийство осуществили при помощи оружия на дистанционном управлении.

Замглавы минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года. Известно, что он был руководителем отдела исследований и инноваций.