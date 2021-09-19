Памфилова поручила уволить главу ТИК на Ставрополье после выявления нарушений в Пятигорске

Глава Центризбиркома Элла Памфилова приняла решение об увольнении главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения в Пятигорске.

Во время включения в прямую трансляцию ЦИК Памфилова отметила, что меры в отношении председателя необходимо принять незамедлительно, а также передать дела в правоохранительные органы, пишет ТАСС.

«Отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября — Прим. ред.], что можно отменить», — заявила глава ЦИК.

На кадрах, опубликованных из избирательного участка в Пятигорске, можно заметить, что субботним вечером неизвестные люди закрывали шваброй и тряпкой камеру в помещении. В тот же момент появляется тень, которая пытается что-то сделать с сейфами.

Выборы в Госдуму проходят в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Вместе с этим россияне выбирают глав девяти субъектов страны и депутатов 39 региональных парламентов.