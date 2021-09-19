Глава Кубани Кондратьев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу.

Кондратьев посетил избирательный участок вместе со своей супругой Галиной. По его словам, участие в выборах — это проявление ответственности за свою страну, поэтому они с женой отдали голоса за развитие Кубани и России. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужны новые свершения, новые результаты и победы, чтобы жизнь стала еще лучше. Это право у нас есть. Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей», — призвал россиян Кондратьев.

Выборы в Госдуму VIII созыва стартовали 17 сентября. В этом году голосование продлится три дня и завершится 19 сентября. Наряду с этим в стране проводятся региональные и муниципальные выборы, в том числе и в Краснодарском крае.