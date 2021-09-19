Избирательный участок в Рязани посетили Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка

Семейная пара пришла на избирательный участок в Рязани в образах героев древнерусских сказаний Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Об этом пишет РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, на данном участке проголосовал только муж. Пара объяснила это тем, что супруга зарегистрирована по другому адресу и они намерены посетить второй избирательный участок немного позже, но уже без костюмов.

«Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать, а также подарить всем хорошее настроение. Всем желаем не оставаться в стороне и делать свой важный выбор на благо нашего региона», — цитирует пару РИА Новости.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области также стартовали 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.