Байден запросил телефонный разговор с Макроном

Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский лидер запросил телефонный разговор с Макроном. Он хочет обсудить отказ Австралии от закупки французских подлодок. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

«В центре этого кризиса в первую очередь находятся стратегические интересы, а не экономические. То есть это вопрос о силах, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе, вопрос о нарушении равновесия сил. Речь идет о части нашего будущего и наших отношениях с Китаем», — сказал представитель правительства в эфире телеканала BFM.

По словам Атталя, на переговорах попытаются решить данную проблему.