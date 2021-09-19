Сильнейший за 70 лет ливень ожидается в Москве 20 сентября

Мощный ливень ожидается в российской столице в понедельник, 20 сентября. Москвичей предупредили, что он будет сильнейшим за последние 73 года.

Треть месячной нормы осадков принесет в город мощный ливень, который ожидается в начале рабочей недели. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В осадкомеры может попасть от 16 до 21 миллиметра дождя.

Подобные по интенсивности ливни были зафиксированы после 1948 года. Мощные дожди наблюдались в 1952 и 1959 годах. Осадки также прогнозируются в западной, юго-западной и южной частях Московской области. В частности, в Можайске ожидается выпадение 21 миллиметра осадков, в Серпухове — 20 миллиметров, а в Наро-Фоминске и Ступино — 18 миллиметров.