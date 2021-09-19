Глава ЦИК не исключила преступного умысла в действиях главы ТИК №27 в Петербурге

Руководству Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга необходимо отреагировать на нарушения по хранению сейф-пакетов вплоть до снятия с должности председателя ТИК.

С таким заявлением в воскресенье выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Речь идет о территориальной избирательной комиссии №27 в Московском районе Северной столицы. По словам председателя ЦИК, не исключено, что может рассматриваться как преступный сговор, так и конфликт интересов со стороны главы администрации. На фоне этого она поручила подготовить обращения в федеральные правоохранительные органы.

«По своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры вплоть до увольнения председателя ТИК», — заявила Элла Памфилова.

Как отметил член ЦИК Николай Левичев, нарушения зафиксировали на избирательном участке №771. В 20:30 из него куда-то вынесли сейф. Он также продемонстрировал скриншоты с камеры видеонаблюдения, где можно заметить, как его действительно выносят из помещения для голосования. Левичев не исключил, что содержимое неоднократно могло быть заменено, пишет ТАСС.