Москалькова: наблюдение за ходом выборов в России становится качественнее

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова положительно оценила технологии наблюдения на выборах, применяемые в России.

Они, несомненно, эволюционируют. Это позволяет проводить качественное наблюдение за ходом голосования и быстро реагировать в случае возникновения сомнений в законности процесса, приводит слова Москальковой официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В 2021 году российский ЦИК подключил к удаленному наблюдению федерального уполномоченного и уполномоченных по правам человека в регионах. Они единовременно просматривают по видеонаблюдению порядка 400 участков и отмечают возможные нарушения, заявил руководитель рабочего аппарата омбудсмена Владимир Лозбинев.