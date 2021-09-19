«Почувствовала свою ненужность»: почему Европа хочет обрести независимость от США и НАТО

Евросоюз рассматривает возможность создания альтернативного НАТО военного альянса, чтобы действовать без оглядки на США. В беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что до конца октября предложит план по созданию сил быстрого реагирования для Европы.

«Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами», — заверила политик.

При этом глава оборонного ведомства призналась, что намеревалась уйти в отставку после событий в Афганистане, где власть захватили талибы (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ). Однако решила продолжать «бороться», чтобы не допустить таких ситуаций в дальнейшем.

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Недовольство зреет

Происходящее в Кабуле выбило из колеи не только немецкого министра, но и весь Евросоюз. Последней каплей стал окончательный вывод американских войск, фактически завершивший двадцатилетнюю миссию США в Афганистане.

По этому случаю 2 сентября в Словении состоялась неформальная встреча министров обороны Евросоюза, на которой они обсудили новую концепцию по безопасности «Стратегический компас ЕС», а также планы по созданию собственной армии.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь идет о силах быстрого реагирования численностью около 5 тысяч человек. Потребность в такой группировке, по его словам, «стала очевидна».

Первые практические решения будут приняты уже в октябре-ноябре этого года. Окончательно утвердить нововведения планируется в марте 2022 года.

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«Европа почувствовала свою ненужность. Они недовольны выводом войск из Афганистана, с ними опять никто не посоветовался. А они там выполняли свою функцию, теряли людей. Получается, что люди погибли ни за что. Все это вызывает такого рода желание к самостоятельности», — объяснил «Политике Сегодня» завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Впрочем, по словам эксперта, отношения между Вашингтоном и Брюсселем дали трещину еще при экс-президенте США Дональде Трампе, который выставил счет европейским странам за нахождение в НАТО. Это вызвало волну негодования в Евросоюзе, который «привык грабить, но никак не платить».

«Европа поняла, что Вашингтону неинтересно мнение европейских союзников. После выхода из ЕС Великобритания начала решать задачи с США. Недавно они создали новый военный альянс с Австралией [AUKUS — прим. ред.], которая взамен должна была отказаться от заманчивого контракта с Парижем о строительстве восьми дизельных подлодок», — рассуждает собеседник издания.

На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отозвал в Париж послов в США и Австралии для консультаций. По данным радиостанции RTL, это стало первым подобным случаем в истории взаимоотношений трех стран.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Реакция НАТО

Так или иначе попытки европейцев обрести независимость от Америки встречают ожесточенное сопротивление со стороны НАТО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг убежден, что создание отдельной армии ослабит Альянс и разобщит Европу.

«Я приветствую больший вклад в сфере обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой», — подчеркнул он в интервью The Sunday Telegraph.

Столтенберг добавил, что у Запада и без того не хватает ресурсов, а потому нельзя допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.

«Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — посетовал глава Альянса.

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По мнению Кошкина, Столтенберг фактически дал понять, что существовать вместе европейская армия и НАТО попросту не смогут. Предпочтение необходимо отдать чему-то одному — другое же следует «сломать».

«Если отдавать перспективу общеевропейской армии, то возникает вопрос — а есть ли на это силы и политическая воля у Европы, чтобы сопротивляться США? Штаты еще пока в состоянии показать, кто есть кто. Тем более на европейском континенте», — не сомневается политолог.

В этой связи публичные высказывания лидеров ЕС следует воспринимать лишь как «сигналы» и выражение недовольства происходящим, но не более того, пришел к выводу Кошкин.

«Европа просто обозначила вектор возможного развития ситуации, если США не предпримут четко обозначенных действий по сплочению НАТО и не докажут преданность делу Альянса. В противном случае ЕС попытается сымитировать оппозиционность в принятии своих решений [по созданию своей армии]», — резюмировал собеседник «ПС».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен построить собственные вооруженные силы, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. По ее словам, падение афганского правительства ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в сообщество. Однако для успешной работы без помощи США и НАТО объединение должно обладать достаточной политической волей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации