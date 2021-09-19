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«Они не готовы управлять страной». В Берлине молодежь три недели голодает у здания бундестага

«Они не готовы управлять страной». В Берлине молодежь три недели голодает у здания бундестага

Двое экоактивистов потеряли сознание прямо у здания парламента в Берлине после 20 дней голодовки, объявленной во имя защиты климата. Их в срочном порядке доставили в больницу, передает издание Der Westen.

В преддверии выборов в бундестаг шесть человек в возрасте от 19 до 27 лет объявили бессрочную голодовку. 30 августа они разбили у стен парламента палаточный лагерь, требуя встречи с кандидатами на пост канцлера Германии: представителем правящей коалиции ХДС/ХСС Армином Лашетом, социал-демократом Олафом Шольцем и Анналеной Бербок из партии «Зеленые».

Молодые люди просят устроить публичные дебаты с потенциальными лидерами ФРГ для того, чтобы обсудить проблему глобального потепления. Также они планируют добиться создания гражданского совета, который сформирует для политиков программу борьбы с изменениями климата.

Известно, что первые серьезные проблемы со здоровьем из-за отказа от еды начались у идейного вдохновителя протеста Якоба Хайнца. Его увозили на скорой от бундестага уже дважды. А накануне сознание потеряла еще одна участница группы Лина Эйхлер. Ее тоже доставили в больницу.

«У меня, кажется, проблемы с сердцем. Я в больнице, меня проверяют. Я в порядке, в соответствии с обстоятельствами. В то же время крайне огорчен и зол на ситуацию в этом мире. Этой голодовки будет недостаточно, чтобы все изменить...», – написал вчера Хайнц в Twitter.

Старания и страдания борцов за экологию до сих пор себя не оправдали. Кандидаты в канцлеры еще 14 сентября выпустили совместное заявление, из которого следует, что они готовы встретиться с активистами только после выборов 27 сентября. И то не публично.

«Эти выборы определят дальнейшую судьбу молодого поколения. Если три человека, один из которых получит власть на следующие 4 года, не в состоянии найти пару часов поговорить с нами, когда мы подвергаем опасности свою жизнь, то это значит, что они не готовы управлять страной», – считает одна из активисток Ханна Люберт.

«Они не готовы управлять страной». В Берлине молодежь три недели голодует у здания бундестага
Prt Scr twitter.com  / @ExtinctionR_DE

Лашет, Шольц и Бербок в свою очередь назвали действия бунтарей «неприемлемыми», отметив, что это может вдохновить и других молодых людей последовать их примеру. Прекратить голодовку активистов призвали и в международной экологической организации Greenpeace.

Несмотря на накаляющуюся обстановку в палаточном лагере, прекращать протест молодые люди не намерены. Однако на фоне участившихся жалоб на самочувствие, сложно понять, в состоянии ли они будут дискутировать с политиками после еще одной недели на соках и чае.