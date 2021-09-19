«Они не готовы управлять страной». В Берлине молодежь три недели голодает у здания бундестага

Двое экоактивистов потеряли сознание прямо у здания парламента в Берлине после 20 дней голодовки, объявленной во имя защиты климата. Их в срочном порядке доставили в больницу, передает издание Der Westen.

+++ EIL +++

Auch Jacob musste soeben ein erneutes mal in die Klinik eingeliefert werden. Die Lage im Hungerstreik Camp spitzt sich zu! pic.twitter.com/9CR2KlaFau — Hungerstreik der letzten Generation ☀️ (@hungerstreik21) September 18, 2021

В преддверии выборов в бундестаг шесть человек в возрасте от 19 до 27 лет объявили бессрочную голодовку. 30 августа они разбили у стен парламента палаточный лагерь, требуя встречи с кандидатами на пост канцлера Германии: представителем правящей коалиции ХДС/ХСС Армином Лашетом, социал-демократом Олафом Шольцем и Анналеной Бербок из партии «Зеленые».

Молодые люди просят устроить публичные дебаты с потенциальными лидерами ФРГ для того, чтобы обсудить проблему глобального потепления. Также они планируют добиться создания гражданского совета, который сформирует для политиков программу борьбы с изменениями климата.

Известно, что первые серьезные проблемы со здоровьем из-за отказа от еды начались у идейного вдохновителя протеста Якоба Хайнца. Его увозили на скорой от бундестага уже дважды. А накануне сознание потеряла еще одна участница группы Лина Эйхлер. Ее тоже доставили в больницу.

«У меня, кажется, проблемы с сердцем. Я в больнице, меня проверяют. Я в порядке, в соответствии с обстоятельствами. В то же время крайне огорчен и зол на ситуацию в этом мире. Этой голодовки будет недостаточно, чтобы все изменить...», – написал вчера Хайнц в Twitter.

Hungerstreik Tag 20:



Mein Herz scheint Probleme zu haben. Ich bin im Krankenhaus und werde abgecheckt.



Mir geht es den Umständen entsprechend okay.



Gleichzeitig extrem traurig und wütend über die Lage dieser Welt.



Dieser Hungerstreik wird nicht reichen alles zu verändern... — Jacob Heinze - im unbefristeten Hungerstreik (@camoranesi_jabo) September 18, 2021

Старания и страдания борцов за экологию до сих пор себя не оправдали. Кандидаты в канцлеры еще 14 сентября выпустили совместное заявление, из которого следует, что они готовы встретиться с активистами только после выборов 27 сентября. И то не публично.

«Эти выборы определят дальнейшую судьбу молодого поколения. Если три человека, один из которых получит власть на следующие 4 года, не в состоянии найти пару часов поговорить с нами, когда мы подвергаем опасности свою жизнь, то это значит, что они не готовы управлять страной», – считает одна из активисток Ханна Люберт.

Prt Scr twitter.com / @ExtinctionR_DE

Лашет, Шольц и Бербок в свою очередь назвали действия бунтарей «неприемлемыми», отметив, что это может вдохновить и других молодых людей последовать их примеру. Прекратить голодовку активистов призвали и в международной экологической организации Greenpeace.

Несмотря на накаляющуюся обстановку в палаточном лагере, прекращать протест молодые люди не намерены. Однако на фоне участившихся жалоб на самочувствие, сложно понять, в состоянии ли они будут дискутировать с политиками после еще одной недели на соках и чае.