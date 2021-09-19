Памфилова заявила о 7465 признанных недействительными бюллетенях

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова завила о выявленных случаях признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков в 14 субъектах России.

Памфилова заявила, что избиркомы регионов страны выявили на данный момент 7465 бюллетеней по всей России, которые по тем или иным причинам были признаны недействительными. Такие данные ЦИК получил от членов избирательных комиссий Адыгеи, Мордовии, Брянской, Ивановской, Кемеровской и других областей страны.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин», — пояснила председатель в информцентре ЦИК.

Голосование в России в этом году проходит на протяжении трех дней — с 17 по 19 сентября. Электорат по всей стране выбирает членов нижней палаты парламента, а также регионально глав девяти субъектов страны. В Госдуму выборы проходят по смешанной избирательной системе: 225 депутатов выбираются по партийным спискам, а еще 225 человек – по одномандатным округам.