Вброс бюллетеней на избирательном участке в Адыгее обернулся уголовным делом

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после вброса бюллетеней на избирательном участке в Адыгеи.

Об инциденте сообщил глава избиркома Нурбий Самогов на включении в ЦИК. Сам вброс произошел во второй день голосования на участке №158.

«Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», — пояснил Самогов.

Сигнал о правонарушении, произошедшем в промежутке между 12:19 и 12:25 по московскому времени, поступил в ЦИК Адыгеи немедленно, после чего были приняты необходимые меры. В частности, на данный избирательный участок выехала комиссия, которая опечатала урну и предоставила избирателям другую. По имеющейся информации, сотрудник УИК, где был допущен вброс, работал на выборах с 2013 года.