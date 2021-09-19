Глава Тамбовской области Никитин проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин оставил свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ, а также областного парламента.

Соответствующую информацию распространила областная администрация. Уточняется, что в регионе работают 896 избирательных участков. По данным облизбиркома, 43,24% жителей Тамбовской области проголосовали в первые два дня выборов.

«Глава администрации области Александр Никитин проголосовал на избирательном участке №241 в родном городе Мичуринске», — сказано в сообщении.

Выборы депутатов Госдумы в Российской Федерации проходят три дня — с 17 по 19 сентября. За ними следят около 250 тыс. наблюдателей. Уточняется, что результаты станут известны не раньше 20 сентября.