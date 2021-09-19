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Социолог Шугалей назвал голос каждого россиянина на выборах важным для страны

Социолог Шугалей назвал голос каждого россиянина на выборах важным для страны

Известный российский социолог Максим Шугалей записал видеообращение к россиянам, в котором отметил важность избирательного процесса для страны.

Финальный день голосования начался в России. Выборы в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. На это время назначены свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 85 регионах страны.

Шугалей, в свою очередь, отметил, что за последние два дня к нему поступает множество жалоб на организационные моменты во время выборов. В частности, социолог заявил, что переносные ящики для голосования на дому переполнены. Кроме того, во многих избирательных участках, по его словам, не дают ознакомиться с реестром для выездного голосования.

«Все это наводит на очень грустные подозрения», — подчеркнул социолог.

В последний день голосования, добавил Максим Шугалей, очень сложно сфальсифицировать выборы. Именно поэтому в этот выборный день следует добраться до участка самостоятельно, «а не вызывать переносной ящик», резюмировал ученый.