Президент Абхазии Аслан Бжания отдал голос на думских выборах в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в Государственную думу в Сухуме.

Стоит отметить, что Аслан Бжания имеет российское гражданство. На территории Абхазии действуют девять избирательных пунктов. Два из них открыты в столице региона, а также по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

«Это очень важное для российского государства политическое событие, поэтому я, как гражданин и Абхазии и Российской Федерации, счел своим долгом прийти и проголосовать», — передает его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Окончательные итоги голосования будут подсчитаны не ранее 20 сентября.