Четыре избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму появились на Украине

Избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу России открылись на Украине сразу в четырех местах.

Так, проголосовать можно в посольстве РФ в Киеве, в генеральных консульствах России в Харькове, Одессе и Львове. Об этом рассказали в российском диппредставительстве на Украине.

«Все проходит спокойно, голосование началось», — передает ТАСС.

Выборы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, имеют возможность проголосовать в онлайн-формате. Голоса принимаются до 20:00 (совпадает с московским временем).