Владимир Путин поблагодарил участников реставрации собора в Волгограде

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам реставрации кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в Волгограде.

Собор возвели в 1918 году. Глава государства отметил, что это сооружение стало подлинным украшением города, а также крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Однако храм впоследствии был утрачен в результате взрыва, произведенного в 1932 году.

«Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества», — заявил Путин.

Российский лидер поблагодарил участников реставрации за их крайне необходимый труд. Кроме того, Путин посчитал символичным, что восстановление собора оказалось приуроченным к 800-летию князя Александра Невского. В воскресенье отреставрированный храм освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.