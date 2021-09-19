Arab News: Греция перебросила на саудовскую базу Танагра ракетные комплексы Patriot

Правительство Греции направило в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщает издание Arab News.

Решение было принято в соответствии с двусторонними договоренностями, которые были достигнуты еще в апреле 2021 года. Отгрузка компонентов и узлов вооружения прошла на авиабазе Танагра в присутствии министра обороны Греции Николаса Панагиотупулоса.

Глава греческого МИД Никос Дендиас, в свою очередь, отметил важность данного решения для укрепления связей со странами Персидского залива.

«Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива, а также вклад в обеспечение безопасности источников энергии для Запада», — сказал дипломат.

Вооруженные силы Греции разместят в Саудовской Аравии два комплекса Patriot, а также 120 военнослужащих. На данный момент сроки этой операции остаются неизвестны.