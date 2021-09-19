Венедиктов рассказал, сколько москвичей проголосовало дистанционно на выборах в Госдуму

Более 150 тысяч москвичей проголосовали из дома на выборах в Госдуму, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Алексей Венедиктов.

Согласно решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также в других шести регионах России. Среди них: Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также Севастополь.

«У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 (тысяч - ред.)», — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

Также по решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

Член СПЧ Ирина Киркора ранее заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму. Эти данные сходятся как у общественных наблюдателей, так и у представителей партий и кандидатов.