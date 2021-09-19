Глава Совфеда Валентина Матвиенко приняла участие в думских выборах

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в воскресенье отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Председатель Совета Федерации в третий и финальный день выборов в Госдуму посетила избирательный участок на Таврической улице в центре Санкт-Петербурга. Матвиенко дала комментарий присутствующим там представителям прессы.

Парламентские выборы в стране в 2021 году проходят в три дня — 17, 18 и 19 сентября. Оглашение их результатов состоится предположительно в понедельник.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила актуальные сведения о явке избирателей. По состоянию на 10:00 по московскому времени она составила почти 36%.