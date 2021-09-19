Член СПЧ Киркора заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму

Особых нарушений в течение трех дней голосования в Государственную думу VIII созыва замечено не было. Такой информацией 19 сентября поделилась зампредседателя СПЧ Ирина Киркора.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что за три дня наблюдения за ходом голосования, стартовавшего 17 сентября, не было зафиксировано каких-либо особых нарушений.

Эти данные, по словам Киркоры, сходятся как у общественных наблюдателей, так и у представителей партий и кандидатов. Какие-либо недочеты, по которым были те или иные замечания, оперативно устранялись, добавила Киркора на пресс-брифинге в Общественной палате России.

Парламентские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. Жителям страны необходимо выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав российских регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.