Губернатор Тверской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Политик проголосовал на избирательном участке №1028 в тверской школе №14. Он также поблагодарил граждан за активное участие в парламентских выборах.

«Мы голосуем за сильную страну, уверенное будущее и будущее наших детей. Убежден, что никто не останется в стороне», — сказал Руденя.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходят с 17 по 19 сентября. В Тверской области в эти дни избираются и депутаты регионального органа законодательной власти.