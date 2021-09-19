Думские выборы в Петербурге за два дня посетили 20,44% избирателей

Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Петербурге за два дня составила 20,44%. Речь идет о данных по состоянию на 20:00 по московскому времени 18 сентября.

Результаты активности избирателей, проявленной ими в первые два дня голосования в Северной столице, озвучил член городского избиркома Юрий Кузьмин в ходе беседы с представителями СМИ в воскресенье. Он добавил, что явка на выборы в Законодательное собрание Петербурга составила 19, 39%, передают РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что к 10:00 по московскому времени воскресенья в стране успели проголосовать 35,69% избирателей. При этом избирательные участки в ряде регионов России уже закрылись, поскольку там наступило 20:00 по местному времени.

Думские выборы завершатся после трех дней голосования 19 сентября. Сразу после этого начнется подведение результатов, которые ЦИК огласит не раньше понедельника.