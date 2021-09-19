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Главный тренер сборной России по футболу Карпин назвал лучшего нападающего страны

/ Обновлено: 19 сентября 2021 12:50
Главный тренер сборной России по футболу Карпин назвал лучшего нападающего страны

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим форвардом страны на данный момент.

Валерий Карпин, возглавивший летом этого года российскую национальную команду, недавно дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Тренер рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в стране. Карпин назвал самым топовым форвардом Федора Смолова, выступающего за столичный «Локомотив».

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать», — заметил 52-летний специалист.

Смолов не попал в заявку сборной России на Евро-2020 из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Карпин решил пригласить форварда, который вызывался в национальную команду с 2012 года. Более того, Смолов вышел на матч квалификации ЧМ с Мальтой с капитанской повязкой. В этой игре 31-летний форвард стал автором одного из голов.