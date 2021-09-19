Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим форвардом страны на данный момент.

Валерий Карпин, возглавивший летом этого года российскую национальную команду, недавно дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Тренер рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в стране. Карпин назвал самым топовым форвардом Федора Смолова, выступающего за столичный «Локомотив».

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать», — заметил 52-летний специалист.

Смолов не попал в заявку сборной России на Евро-2020 из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Карпин решил пригласить форварда, который вызывался в национальную команду с 2012 года. Более того, Смолов вышел на матч квалификации ЧМ с Мальтой с капитанской повязкой. В этой игре 31-летний форвард стал автором одного из голов.