Губернатор Рязанской области пришел голосовать в последний день выборов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдумы, вместе с ним на избирательный участок пришла его жена.

Любимов рассказал журналистам, что 17 и 18 сентября он больше наблюдал за выборами и за тем, как работают избирательные участки, нет ли нарушений.

«Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок», — цитирует Любимова РИА Новости.

В России думские выборы проходят с 17 по 19 сентября включительно, избирательные участки работают по всей стране до 20:00. В Рязанской области в эти дни наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов в органы местного самоуправления.