Миронов проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму на московском избирательном участке № 73.

Отметим, что голосование на думских выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Парламентариев избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Стоит подчеркнуть, что федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий.

В 2021 году дистанционное электронное голосование проходит в российской столице, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.